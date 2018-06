Sandskulptur ruht nun auf dem Friedhof

Anzeige

Diese Aufgabe ist Andreas Herzog und Lutz Engelhorn sichtlich nicht leichtgefallen. Die beiden Bauhof-Mitarbeiter schauten noch einige Minuten lang in die niedlichen Gesichter der Spargelskulptur und waren sich mit vielen Passanten, die stehenblieben und Fotos schossen, sowie Stadtmarketing-Geschäftsführerin Anne-Marie Ludwig einig: Sie ist einfach viel zu schade, um sie einfach wegzumachen.

Harald Zimmermann radelte auf dem Weg zu seiner Alten Wollfabrik vorbei und bot noch an, dem Objekt dort ein Plätzchen freizuräumen, „wenn ihr’s ganz hinterbekommt“. Lieb gemeint, doch irgendwann schlägt eben einem vergänglichen Kunstwerk wie einer Sandskulptur das letzte Stündlein.

In diesem Fall rückte das Bauhof-Team gestern Mittag auf dem Schlossplatz an, um die von dem syrischen Künstler Yosef Bakir Anfang Mai zum Spargelanbau-Jubiläum Schwetzingens geschaffene Skulptur plattzumachen. Zwei Mann von „Sator Events“ bauten zuvor Zelt und Zäune ab, die die Spargelmännchen vor Wetter und Vandalismus schützten. Das hat übrigens gut geklappt, freute sich auch Anne-Marie Ludwig darüber, dass die Skulptur über sechs Wochen hielt und nicht beschädigt wurde. Daher hat sie auch schon wieder eine neue Idee: Vielleicht wird Schwetzingen Bühne eines kleinen Sandskulpturen-Festivals! Es muss ja nicht immer am Meer sein . . .