Sanitärhandel Müller bleibt weiter geöffnet

Die Gebrüder Schwald teilen uns mit, dass der Sanitärhandel Hermann Müller im Odenwaldring aktuell nicht von einer Schließung betroffen ist und zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet hat. Er fällt ja in die Kategorie Baustoffhandel und kann so von Montag bis Freitag 7.30 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr unter den üblichen Auflagen und Hygiene- und Abstandsvorschriften seine Kunden bedienen.

„Als kleiner Familienbetrieb sind wir flexibel aufgestellt, deshalb dürfen Sie uns in der augenblicklichen Notsituation gerne zu jeder Frage im Bereich Sanitär und Heizung kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch unter 06202/2 10 21 und per Mail unter info@mueller-kg.com“, schreibt uns Markus Schwald aus der Geschäftsleitung. Das ganze Team wolle seinen Beitrag leisten, dass alle diese Krise best- und schnellstmöglich überstehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.03.2020