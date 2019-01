Sanitätsdienst ein Anliegen

„Unser Schulsanitätsdienst wird davon ganz wunderbar profitieren“, sagte Rektorin Elke Rohr von der Kurt-Waibel-Schule und freute sich, dass Beate Becker und Dr. Hans-Jürgen Scholz als Vertreter des ortsansässigen Rotary-Clubs einen Übungsdefibrillator übergaben.

Elke Rohr ist es ein großes Anliegen, dass sich an ihrer Bildungseinrichtung bereits seit vielen Jahren Schüler im Schulsanitätsdienst in Erster Hilfe üben können, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Durch speziell ausgebildete Lehrkräfte wird eine kleine Gruppe in Maßnahmen zur Ersten Hilfe geschult. Lehrer Andreas Heber führt den Sanitätsdienst mit den Schülern durch. Dafür büffelt er über die Ferien auch „Erste Hilfe“, um einen Ausbilderschein zu bekommen. Meistens übernehmen die Schüler des Sanitätsdienstes das Verarzten von kleine Wunden, spenden Trost und verteilen bei Bedarf Kühlpacks.

Gelernt wird auch, wie bei ernsteren Verletzungen die stabile Seitenlage und Wiederbelegungsmaßnahme durchgeführt werden können. Dem Rotary-Club Schwetzingen-Kurpfalz ist es zu verdanken, dass die Schüler auch die Wiederbelebung mit einem Übungsdefibrillator trainieren können. Fachkundig wurde von Dr. Scholz der Umgang mit diesem vorgeführt. Im Anschluss durfte ein Schüler sich an der Wiederbelebung mit der vom Ärztenetz Schwetzingen gespendeten Herz-Lungen-Wiederbelebung-Übungspuppe erproben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 23.01.2019