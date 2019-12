Santa Claus im Cabrio

Sie sind quietschbunt, kitschig und in der Weihnachtszeit beinahe in jedem Laden zu finden: Die „ugly Christmas Sweaters“, die hässlichen Weihnachtspullover. Ein Trend aus den USA, der Pullover mit Sprüchen wie „Go Jesus – it’s your Birthday“ oder „Ho ho hol’ mir mal ein Bier“ in den letzten Jahren populär werden ließ.

Onlineshops sind voll von den „ugly Christmas Sweaters“; es gibt sie mit witzigen Sprüchen und komischen Motiven. Ein Faultier mit Zipfelmütze, das sich an einer Lichterkette herabhängen lässt oder Santa Claus, der mit zwei leicht bekleideten Elfen in einem fetzigen Cabrio durch die Nacht braust – der Fantasie sind in diesem Abteil der Modeindustrie keine Grenzen gesetzt. Es werden sogar richtige „ugly Christmas Sweater“-Partys gefeiert, eine weihnachtliche Fete, bei der die Anwesenden allesamt mit ulkigen Pullovern, Zipfelmützen und Rentiergeweihen feiern.

Mag sein, dass ich leicht zu beeindrucken bin, aber auch ich komme nicht um ein Schmunzeln herum, wenn ich einen Pullover sehe, auf dem der Weihnachtsmann als Rock ’n’ Roller dargestellt wird. Ein „ugly Christmas Sweater“ zaubert mir in der stressigen Adventszeit ein Lächeln ins Gesicht. Außerdem ist die Atmosphäre direkt locker und entspannt, wenn zum Geburtstag meines Vaters Anfang Dezember alle in einem „ugly Christmas Sweater“ erscheinen. Man lacht über die Motive auf den Kleidungsstücken der anderen und das erste Eis ist direkt gebrochen.

