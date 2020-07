Sarah Connor freut sich auf zweiten Auftritt

Sie wird es noch einmal tun: Nachdem Sarah Connor am 31. Mai 2019 ihr zweites deutschsprachiges Album veröffentlicht hat, wird sie 2021 auf die bereits für diesen Sommer geplante Open-Air-Tour gehen und einmal mehr unter Beweis stellen, dass ihre gefühlvollen Songs unter freiem Himmel ganz besonders zur Geltung kommen. Davon kann man sich auch am Samstag, 12. Juni 2021, im Schwetzinger Schlossgarten überzeugen – zum zweiten Mal nach 2017.

Mit über 1,2 Millionen verkauften Einheiten und drei ausverkauften

Tourneen gilt Sarah Connors deutsch-sprachiges Debütalbum „Muttersprache“ als Meilenstein – in der Pop-Musik, aber auch für sie als Künstlerin: Nach 15 Jahren erfolgreicher Musikkarriere sang sie zum ersten Mal alle Songs in ihrer Muttersprache Deutsch ein. Sie schrieb zum ersten Mal alle Songs und Texte und hatte eine klare Vision für die Geschichten, die sie mit ihrer Musik erzählen will.

Das zweite deutschsprachige Album von Sarah Connor „Herz Kraft Werke“ knüpft nahtlos an die Erfolge ihres mit fünffach Platin ausgezeichneten Albums „Muttersprache“ an. Vier Jahre danach meldete sich Sarah Connor mit „Vincent“, der ersten Single ihres neuen Werks, zurück aus der kreativen Schaffensphase.

Diese Sommertour sei ein Dankeschön an ihre Fans, auf die sich Sarah schon jetzt freut: „Unmittelbar vor Konzertbeginn, bekomme ich nur schwer Luft und denke, ich muss sterben vor Lampenfieber. Doch wenn der Vorhang fällt, die Musik einsetzt, ich die Hände und Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein geiler Abend.“ zg

Info: Tickets gibt es ab diesem Mittwoch auf eventim.de und provinztour.de

