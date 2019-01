Sascha Veth als Partner mit im Boot

Hinsichtlich der Abläufe und der Organisation der Herrenbierprobe in der Nordstadthalle tut sich etwas beim MGV Liederkranz. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte der Vorsitzende des MGV Liederkranz, Gerhard Rieger, dass sich die Verantwortlichen des Vereins dafür entschieden haben, einen Partner mit ins Boot zu nehmen. Das soll der neue Organisations- und Programmchef Sascha Veth sein. In einer Pressemitteilung schreibt der Vorsitzende des MGV Liederkranz, dass sich dieser Schritt in den vergangenen Jahren vereinsintern angebahnt hatte.

Hauptsächlich seien es die Logistikprobleme und Unzulänglichkeiten, die schon viele Vereine dazu bewegt haben, sich mit Veranstaltungen aus der Nordstadthalle zurückzuziehen. Hierbei geht es insbesondere um das Schleppen, Auf- und Abbau der fast einen Zentner schweren Bühnenteile. Auch Tische und Stühle müssen teilweise beschwerlich über Treppen getragen werden. „Bei einem Altersdurchschnitt von über 70 Jahren bei den Aktiven geht so etwas irgendwann nicht mehr“, verdeutlicht Rieger. Veth verfüge über ein junges, tatkräftiges Team mit viel Eventerfahrung. Zusätzlich ist er für die Planung des Oktoberfestes in der Nordstadthalle und in Altlußheim zuständig. Er habe außerdem beste Kontakte in die Musik- und Unterhaltungsbranche, was zudem sehr nützlich sei.

Komplettes Neuland

Nicht unerwähnt lässt Rieger, dass Veth dem Liederkranz von verschiedenen Seiten wärmstens empfohlen wurde. „Er war unverbindlich Gast bei der vergangenen Bierprobe und erachtete das Fest als erhaltenswürdig. Daher fand man zusammen.“ Klar sei, dass die Zusammenarbeit für beide Seiten komplettes Neuland ist und bei ihrer Premiere am Samstag für einige Gäste etwas ungewohnt sein wird. „Fakt ist, dass es weiterhin die Herrenbierprobe des MGV Liederkranz bleiben wird, und eine dauerhafte Zusammenarbeit anstrebt wird“, betont Rieger. Das äußere sich auch darin, dass sich der Liederkranz sozusagen als „Anschubhelfer“ in vielen Bereichen personell einbringen wird. rie

Info: Restkarten gibt es unter www.herrenbierprobe-schwetzingen.de.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.01.2019