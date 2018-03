Anzeige

„Der Dreck-weg-Tag ist eine tolle Idee, aber auch unterm Jahr sollte darauf geachtet werden, dass man den Dreck nicht einfach auf Gehwege und in Vorgärten wirft“, sagt Cornelia Hertlein. Sie ist Anwohnerin der Hölderlinstraße und leidgeprüft. Denn auf dem Weg von den Einkaufsmärkten in der Scheffelstraße zum Schulzentrum des Kreises und zum Hebel-Gymnasium wird täglich von der Bäckertüte bis zur Flasche wild entsorgt. Deshalb regte sie auch per Anruf im Gymnasium unterlegt mit Fotos aus ihrem Vorgarten an, dass die Schüler doch mitmachen und so für den Alltag sensibilisiert werden sollten.

Nachdem sie erstmal mit dem Spruch „Die Schüler sollen hier Deutsch und Englisch lernen“ zurückgewiesen worden war und sich ziemlich darüber aufgeregt hat, fruchtete die Anregung aber wohl doch. Denn Lehrerin Birgit Schillinger schickte uns gestern ihre Geschichte von der Vorab-Dreck-weg-Aktion der Hebelianer, die Cornelia Hertlein mit Sicherheit freuen wird.

„Wahnsinn, wie viel die Leute so einfach hinschmeißen“, waren die Schüler nach ihrer Müll-Sammel-Aktion schockiert. Die Klasse 7e des Hebel-Gymnasiums war mit Zangen, Handschuhen und Mülltüten ausgerüstet losgezogen, um die Straßen rund um die Schule zu reinigen. Besonders das Gebüsch und die Vorgärten in Richtung der Supermärkte und des Bahnhofs waren vermüllt: Kippen, Brottüten und viele Plastikverpackungen. „Wir haben Wodka-Flaschen gefunden“, meinte die eine Gruppe. „Und wir eine Felge“, ergänzte die andere. Eine dankbare Anwohnerin spendierte den Jungs sogar ein kleines Taschengeld. Am Ende der Aktion kamen acht große Mülltüten zusammen. Die Siebtklässler durften stolz sein und stellten fest: „Eigentlich müsste man so eine Aktion viel öfter machen.“