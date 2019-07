Sauerzapf führt Fraktion weiter an

Region.Seit 30 Jahren führt Bruno Sauerzapf die größte Fraktion im Kreistag des Landkreises Rhein-Neckar an. Und das bleibt auch die nächsten fünf Jahre so. Er wurde bei der konstituierenden Sitzung einstimmig im Amt bestätigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreis-CDU. Sein Stellvertreter, der Angelbachtaler Bürgermeister Frank Werner, gratulierte ihm: „Seit 45 Jahren bist du Mitglied des Kreistages, also ein Kreisrat der allerersten Stunde. Bei dir wissen wir die CDU-Fraktion in den besten Händen, denn Du hast nicht nur hervorragende Kontakte in die Kreisverwaltung, sondern auch zu den anderen Fraktionen.“

Ebenfalls durchgängig einstimmig wählte die CDU-Kreistagsfraktion den geschäftsführenden Fraktionsvorstand. Er setzt sich zusammen aus den Fraktionssprechern in den beschließenden Ausschüssen des Kreistages, die zugleich stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind: Frank Werner (Angelbachtal) als Sprecher des Verwaltungs- und Finanzausschusses, Michael Till (Brühl), der zum neuen Sprecher im Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft gewählt wurde und zugleich seine Aufgaben als Pressesprecher und Internetreferent fortführt, Bürgermeisterin Christiane Staab (Walldorf), die neue Sprecherin im Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport ist, Inge Oberle (Weinheim), die als Sprecherin des Sozialausschusses ebenso bestätigt wurde wie Jutta Schuster (Plankstadt) als Sprecherin im Jugendhilfeaus-schuss. Schuster bleibt auch Schatzmeisterin der Fraktion.

Dem erweiterten Vorstand gehören außerdem an: Bürgermeister Georg Kletti (Sandhausen), Thomas Birkenmaier (Neulußheim), die Landtagsabgeordnete Julia Philippi (Dossenheim), Dr. Thomas Schumacher (Sinsheim), Christian Würz (Hirschberg), Bürgermeister Marcus Zeitler (Schönau) und Bürgermeister Holger Karl (Bammental).

Im neuen Kreistag ist die CDU-Fraktion mit 27 Kreisräten erneut die mit weitem Abstand größte Fraktion, heißt es weiter. zg

