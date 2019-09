„Sax it up“ ist ihr Motto

Wenn aus einem Haus in der Schillerstraße in Plankstadt groovige Saxofonmusik zu hören ist, dann könnten diese Klänge vom „La Sala“-Quartett stammen. „La Sala“ steht im Spanischen für „Wohnzimmer“. Und Britta Collignon, Marlies Hanf-Schöbinger, Sylvia Treiber und Claudia Lohmann proben in einem Wohnzimmer. Ihre Auftritte haben die vier Frauen mit den vier Saxofonen dagegen an ganz

...