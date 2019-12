Schächtele: Am Ende tragen wir alle die Krone

Volle Häuser bei der evangelischen Kirchengemeinde über Weihnachten. Es begann Heiligabend mit den beiden Krippenspielen am Nachmittag. Familien mit Kindern erfreuten sich an der Aufführung „Mitten in der Nacht“ im Lutherhaus, den Gottesdienst leitete Pfarrer Mathis Goseberg.

In der St.-Josefskapelle im Hirschacker war Gemeindediakonin Margit Rothe für den Gottesdienst zum Krippenspiel

...