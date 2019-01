Schächteles tiefer Augenblick

Männer haben es nicht leicht. Dieser Meinung ist zumindest der „HardChor“ Heidelberg, der die vielen männlichen Probleme mit seinem Gesang verarbeitet.

Bei ihrem neunten Programm „Singen ist auch keine Lösung“ brachten die 19 Männer genau diese Schwierigkeiten in der Alten Wollfabrik, die schon seit mehreren Wochen ausverkauft war, lautstark zum besten. Ein bisschen Mitleid erwarteten die 18 Sänger um den Dirigenten Bernhard Bentgens vom Publikum schon, als sie Männergrippe, Einzelkinder, Tanzfähigkeiten oder das Vatersein thematisierten. Auch die Ernährung sei für den Chor schwierig. Um ihr „fleischliches Verlangen“ zu stillen und Frauen zu imponieren, habe es der ein oder andere auch fleischlos versucht.

Einen Kritikpunkt wollten die Männer direkt aus der Welt schaffen. Bärbel, die Frau eines Chormitglieds, ist der Meinung: „Ihr tanzt viel zu wenig und steht nur langweilig im Halbkreis“, zitierte Stephan Rohn seine Frau. Mit kreisenden Hüften, ein paar Sprüngen auf der Stelle und lasziven Bewegung versuchten die Sänger, während sie „Schüttel deinen Speck“ von Peter Fox sangen, diese falsche Behauptung zu widerlegen.

Aber auch die Zuschauer wurden stimmlich gefordert. Dirigent Bentgens teilte die Alte Wollfabrik in zwei Hälften – und auch beim Chor wanderten die Bässe zu einer Seite der Bühne und die Tenöre an den Rand der anderen. Bei einem Singwettbewerb versuchten sie, zusammen mit ihrem Teil der Zuschauer zu gewinnen. Nur die ersten Töne durften die Chorsänger anstimmen, dann musste die jeweilige Publikumshälfte das Lied erkennen und, so lange es die Textkenntnis zuließen, weiter singen. So erklang im Raum „Alle Vögel sind schon da“ und „Buder Jakob“ – ein Sieger konnte natürlich nicht ermittelt werden.

Das Glück in der Beziehung

Benannt wurde das Programm zwar mit „Singen ist keine Lösung“, aber irgendwie wollten die 19 Männer dann doch am Abend etwas gutes tun – und zu einer Lösung beitragen. Und zwar beim Thema Beziehung. Bei einem Fragebogen gaben einige Zuschauer bei einer Skala von null bis zehn an, wie glücklich sie in ihrer Beziehung sind. Dirigent Bernhard Bentgens hatte die Zettel der Paare aussortiert, die ihre Partnerschaft mit einer Neun bewerteten. „Wir wollen jetzt versuchen, eine Beziehung von einer Neun auf die Zehn zu hieven.“

Blind zog er den Zettel von Professor Gabriele Schächtele und ihrem Mann Professor Dr. Traugott. Unter tosendem Applaus setzten sich die beiden auf mit rotem Samt überzogene Stühle. Mitten auf der Bühne, hinter ihnen der Männerchor in schwarzen Anzügen, weißen Hemden und mit Fliegen. „Das Publikum versucht jetzt, positive Stimmung zu schicken und der Chor versucht, die richtigen Töne zu treffen“, erklärte Bentgens.

Dabei mussten sich Gabriele und Traugott Schächtele die ganze Zeit tief in die Augen blicken. Etwas abgelenkt waren die beiden aber schon, als die Männer die Ballade „When I fall in love“ von Kirby Shaw sangen. Der Blick zu Boden machte es vermutlich nicht leichter, denn dort lagen Hunderte rote Konfettischnipsel, die Bernhard Bentgens am Abend immer wieder in die Luft warf.

Die Antwort der beiden nach dem romantischen Stück schien klar: Für Gabriele habe es die Beziehung auf die Zehn geschafft, für Traugott ist sie sogar bei 10,2. Und die 19 Männer haben bewiesen, dass Singen doch eine Lösung ist – zumindest wenn der „HardChor“ an den Mikrofonen steht. Dann wird aus einem gemütlichen Abend nämlich schnell eine humorvolle, vielfältige – und romantische Nacht.

Info: Einen Videoausschnitt gibt’s unter schwetzinger-zeitung.de

