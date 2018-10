Schau rein und spiel mit

Das Jugendzentrum „Go in“ veranstaltet nach einjähriger Pause in diesem Jahr wieder die bekannte Spieleausstellung „Schau rein – spiel mit!“ für die ganze Familie. Das Spiel hat längst nicht ausgedient! Kinder, Jugendliche und Erwachsene spielen gern, denn es schafft Kontakte, bringt den Ausgleich zum Alltagsstress und ist eine Möglichkeit, die Freizeit sinnvoll zu gestalten.

In der aktiven Spieleausstellung „Schau rein – spiel mit!“ mit ihrer bunten Welt von über 150 Brett- und Gesellschaftsspielen können große und kleine Besucher spannende Rennen, Labyrinthe, Piraten, Zwerge, verspielte Tiere und vieles mehr erleben. Vom einfachen Kartenspiel über zahlreiche Rate-, Denk- und Geschicklichkeitsspiele bis hin zu den anspruchsvollen Gesellschaftsspielen. Klassiker und Neuheiten warten darauf, getestet zu werden.

Sind die Spielregeln einmal zu kompliziert, stehen Spieleanleiter hilfreich zur Seite. Auch in diesem Jahr wird es ein Preisrätsel geben, bei dem man mit etwas Glück schöne Spiele gewinnen kann. Die Ausstellung findet in Kooperation mit dem Jugendamt des Kreises vom 17. bis 20. Oktober im Jugendzentrum in der Kolpingstraße 2 statt.

Geöffnet ist mittwochs und donnerstags von 15 bis 18, freitags von 15 bis 20 und samstags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.10.2018