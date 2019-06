„Schauen wir ihr nur zu beim Sterben?“

Sudenaz steht gebeugt über einem langen Tisch in der Aula des Hebel-Gymnasiums. Sie überlegt und weiß noch nicht genau, ob sie das Wort „Erde“ in Grün oder Blau auf den Pappkarton schreiben soll. Die Fünftklässlerin hat in ihrer großen Pause „Wichtigeres zu tun, als draußen einfach rumzutoben“, sagt sie und widmet sich sofort wieder dem Plakat, das sie bei der „Fridays for Future“-Demo in die Höhe halten wird. „Man darf nicht müde werden, sich für die Umwelt einzusetzen. Die geht uns alle was an“, betont Sudenaz. Die Umweltwoche an ihrer Schule findet sie „einfach klasse“ und ist begeistert, wie viel Mühe sich die Mitglieder der Solidaritäts-AG gemeinsam mit der Schülermitverantwortung (SMV) dafür gemacht haben.

Eine Woche lang greifen die Schüler in jeder großen Pause ein Umweltthema auf, liefern an den Infotafeln Fakten zur Wasser- und Luftverschmutzung, den immer weiter anwachsenden Plastikteppichen in den Weltmeeren, erklären, wie sich Müll einsparen lässt und sprechen über die Auswirkungen des Klimawandels. „Das haben die Schüler alles in Eigenregie auf die Beine gestellt: In ihrer Freizeit haben sie Quellen recherchiert und die Plakate entworfen, Vorträge geschrieben und die Mitmachaktionen geplant“, erklärt Lehrer Dr. Henning Hupe, der die Solidaritäts-AG leitet.

„Man merkt, wie viel Bedeutung das Thema für die Jugendlichen hat und wie sie ihre Forderungen immer konkreter äußern.“ In der Arbeitsgruppe setzt sich Hupe mit den rund 25 Schülern schon lange für die Erhaltung der Natur ein. „Wir kümmern uns zum Beispiel um den Hebelgarten und haben dort - wie in der Umgebung auch - einige Bäume gepflanzt“, berichtet der Pädagoge. Schülersprecherin Linh Ngo ergänzt: „Die Idee zur Umweltwoche hatten wir eigentlich schon im vergangenen Jahr, konnten da aber keinen Termin finden. „Von den Schülern lässt sich für den Umweltschutz fast jeder begeistern und das Organisationsteam brauchte nicht lange, um Helfer zu finden.“

Video Lokales Nabi Keßler zeichnet poetisches Bild der Umweltverschmutzung Nabi Keßler gewann im März den Poetry-Slam in Schwetzingen. Für die Umweltwoche hat der Schüler des Hebel-Gymnasiums ein neues Gedicht über die Menschen geschrieben, wie sie sich die Natur zu eigen machen. "Zukunft in Petrischalen" heißt es. Nabi Keßler gewann im März den Poetry-Slam in Schwetzingen. Für die Umweltwoche hat der Schüler des Hebel-Gymnasiums ein neues Gedicht über die Menschen geschrieben, wie sie sich die Natur zu eigen machen. "Zukunft in Petrischalen" heißt es.

Das Interesse an dem Thema sei gerade vor der Europawahl immer weiter angewachsen, „weshalb wir jetzt einfach nicht mehr abwarten konnten“, sagt die Elftklässlerin. Linh findet es sehr gut, dass sich ihre Mitschüler und Altersgenossen seit einiger Zeit verstärkt politisch engagieren und „für den Umweltschutz kämpfen“. Wählen seien alle gegangen, die zu dem Zeitpunkt schon über 16 Jahre alt waren.

Anziehungspunkt für Bakterien

Das tun die Schüler mit durchaus drastischen Aussagen, die auf den Plakaten in der Aula zu lesen sind: So habe die Umweltverschmutzung schon 2015 zu jedem sechsten Todesfall auf der Welt beigetragen und der Einsatz von Pestiziden habe mehr Todesopfer zur Folge als Aids, Tuberkulose und Malaria zusammen.

Neben der großen blauen Sportmatte, die an einem Tag symbolisch für das Meer in der Mitte der Aula liegt und mit Plastikmüll bedeckt ist, sind Zettel auf den Boden geklebt. Sie erinnern daran, dass Mikroplastik über die Nahrungskette am Ende auch vom Menschen aufgenommen wird und machen deutlich, dass die Plastikansammlungen im Meer gleichzeitig Anziehungspunkt für unzählige Bakterien sind. Sie setzen sich an den Müllresten fest, lassen sich mittreiben und vermehren sich dabei. Die Strömung bringe sie dann in Ökosysteme, in denen die heimischen Tiere keine Abwehrmechanismen gegen jene Krankheitserreger haben - „ein großes aber wenig diskutiertes Problem“, sagt Linh.

Da für sie in Biologie gerade das Thema Ökosysteme auf dem Lehrplan steht, hat sie auch bei den anderen Klassenlehrern angeregt, ihre Stunden für Vertiefungen zum Thema Umweltschutz zu nutzen. Lehrerin Birgit Schillinger zum Beispiel nutzte die Zeit für Kurzreferate. „Die Schüler haben etwa den Stromverbrauch von Handy und Laptop verglichen und die damit verbunden CO2-Emissionen behandelt. Eine andere Gruppe hat die tierschische der pflanzlichen Ernährung gegenübergestellt“, berichtet sie.

Stumm im Verderben

Besonders im Gedächtnis werden den Schülern aber die Auftritte von Nabi Keßler bleiben. Bereits Mitte März gewann der 15-Jährige den Poetry-Slam in Schwetzingen (wir berichteten) und er findet auch auf der Bühne in der Aula deutliche Worte: „Hört ihr die Natur winseln? Nein! Ihr hört sie nie schreien. Denn die Jahreszeiten, die singend gedeihen, sind stumm in ihrem Verderben. Schaun wir ihr nur zu beim Sterben?“, dichtet er vor seinen Mitschülern und zeichnet ein düsteres Bild der Menschheit, die sich die Natur zu eigen macht aber nichts zurückgibt.

Ihren inoffiziellen Abschluss findet die Umweltwoche bei der „Fridays for Future“-Demo am 7. Juni. „Wir starten um 13 Uhr in der Goethestraße und laufen mit jedem, der mitkommen will, über den Bahnhof in die Carl-Theodor-Straße, am Schloss vorbei und bis zum Lutherhaus“, sagt Schülerin Lisa Krapp. Man habe die Demo bewusst für nachmittags geplant, „um deutlich zu machen, dass es uns nicht ums Schuleschwänzen geht“, betont sie. Proteste, die in Sachbeschädigungen enden, wie etwa das Beschmieren der Glücksschwein-Skulptur auf dem Schlossplatz vergangene Woche (wir berichteten), halte sie für nicht zielführend. „Zumal die Reinigung der Umwelt ja auch wieder schadet“, sagt die 17-Jährige.

Sudenaz ist mit ihrem Plakat fertig. In Grün hat sie das Wort „Erde“ geschrieben, die es gemeinsam zu retten gilt. „ Je mehr zur Demo kommen, desto besser werden wir gehört“, sagt die Fünftklässlerin.

