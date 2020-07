Schauspielern mit Mundschutz: So läuft der Dreh vom Ludwigshafener Tatort in Corona-Zeiten ab

Ludwigshafen/Schwetzingen.Der größte Teil der Kulturszene befindet sich in einem in vielerlei Hinsicht schmerzlichen Leerlauf. Wir berichteten schon mehrfach über die Situation des Theaters am Puls und der Wollfabrik in Schwetzingen. Die oft dramatischen wirtschaftlichen Auswirkungen für kleine und große Spielstätten sind das eine, darüber hinaus fehlt den Künstlern aber auch ihr wichtigstes Lebenselixier: der Kontakt

...