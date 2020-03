Scheffelstraße voll gesperrt

Da sich die Arbeiten zur Verlegung der Gashochdruckleitung für die Stadtwerke in der Scheffelstraße aufwändiger gestalten als gedacht, wird die Scheffelstraße zwischen der Einmündung Heinrich-Heine-Straße und dem Kreisverkehr an der Südtangente ab Donnerstag, 19. März, Richtung Südtangente voll gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch der Gehweg kann hier nicht genutzt werden. Die Bauarbeiten finden in drei Abschnitten statt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 31. Mai. Der Verkehr wird umgeleitet.

Aufgrund der Sperrung müssen die Bushaltestellen Lessing-, Scheffelstraße und Südtangente aufgehoben werden. Ersatzweise wird die Haltestelle beim Hebel-Gymnasium in der Bruchhäuser Straße bedient. Weiterhin befinden sich Ersatzhaltestellen im Odenwaldring gegenüber des Freibades und gegenüber der Schule in der Bruchhäuser Straße. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.03.2020