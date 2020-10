Schilder fehlen noch

Die Sonne scheint und die Menschen haben die vermutlich letzten warmen Tage am Wochenende besonders auf dem Schlossplatz verbracht. Die meisten davon ohne Maske im Gesicht.

Unsere Leser Helga und Walter Singer hat das verwundert. „Es war aber auch nirgends ein Schild zu sehen. Weder auf dem Schlossplatz, noch in der Fußgängerzone oder auf den Kleinen Planken“, erzählt die 72-Jährige aufgeregt am Telefon, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann auf die Suche gegangen war. Und das, obwohl die Allgemeinverfügung schon seit vergangenen Samstag gilt (wir berichteten). Zeitweise muss auf dem Schlossplatz, den Kleinen Planken und der Fußgängerzone eine Maske getragen werden.

Auf Nachfrage bei der Stadt schreibt Amtsleiter für Wirtschaft, Presse und dem Gemeinderat Wolfgang Leberecht: „Die Lieferung der 17 Schilder erwarten wir am kommenden Dienstag. Sie werden dann umgehend aufgestellt. Eine schnellere Lieferung war leider nicht möglich.“ Auch auf unserer Facebook-Seite sind die Leser verwirrt. „Die Maskenpflicht gilt bereits seit Samstag? Nur keiner kontrolliert und Schilder gibt es auch keine? Und was stimmt nun?“, kommentiert beispielsweise Michael Beyer. Einige Leser können die ort- und zeitbeschränkte Maskenpflicht außerdem nicht nachvollziehen: „Ich finde es schwachsinnig. Entweder macht man überall draußen Maskenpflicht oder man lässt es, aber nicht mal da und da“, schreibt Nadine Schädl dazu. Die Stadt habe bei ihrer Entscheidung allerdings auf die Verhältnismäßigkeit geachtet – was zu diesen Vorgaben geführt hat.

Ins Rathaus nur mit Termin

Auf dem Rathaus dürfen durch die verschärften Vorgaben nun auch nur noch dringende Erledigungen nach Termin wahrgenommen werden. Zur Vermeidung weiterer Risiken für die Mitarbeiter, aber auch die Kunden, gibt es ebenfalls ab diesem Dienstag, 27. Oktober, weitere Kontaktbeschränkungen im Bereich des Rathauses, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Dienstgebäude sind für den laufenden Publikumsverkehr geschlossenen. Dringende Erledigungen sind jedoch weiterhin möglich. Dazu ist telefonisch oder per E-Mail vorab ein Termin verbindlich zu vereinbaren. nina

Info: Terminreservierung unter www.schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.10.2020