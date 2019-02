Schimper-Neubau trotz Frost im Zeitplan

Der Neubau der Schimper-Schule ist im Zeitplan, so Bürgermeister Matthias Steffan in der jüngsten Zweckverbandssitzung „Unterer Leimbach – trotz der frostigen Tage im Januar und Anfang Februar. Die Arbeiten seien beim letzten Stockwerk angekommen und bald könne mit dem Dach begonnen werden. Wenn alles gut gehe, könne am Mittwoch, 8. Mai, Richtfest gefeiert werden.

Gesteigert wurde die

...