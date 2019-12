Schlafsäcke und Schals für Obdachlose

Spenden statt Geschenke. Zum Abschluss dieses Jahres leitete die Tempo-Ratio-Gruppe Geld an gemeinnützige Organisationen im Rhein-Neckar-Kreis weiter. Insgesamt 20 Einrichtungen wurden mit jeweils 1000 Euro bedacht. Prokuristin Silke Siebert und ihre Kollegin Carolina Herm unterstützen die Beratungsstelle „Amalie“ in Mannheim, die sich um Prostituierte kümmert.

Der Teamleiter Recruting, Johannes Borkenhagen, hat sich für den Heidelberger Verein „Obdach“ entschieden, der vom Schicksal gebeutelten Menschen hilft. Andere Teammitglieder der Gruppe hatten den Mannheimer Verein „Aufwind“ zur Bekämpfung von Kinderarmut, den Boxverein Oftersheim, die Obdachlosenhilfe der Caritas Schwetzingen, die Comeniusschule und das Hebel-Gymnasium für dessen Projekt „Kongo“ vorgeschlagen. Jeweils weitere 1000 Euro wurden an das Jugendhaus Herzogenried, die Kinderaugenkrebsstiftung, die „Kinderhelden“ in Mannheim und das Kinderhospiz „Sterntaler“ übergeben.

An krebskranke Kinder gedacht

Bedacht wurden der KSC Hirschacker, die SG Oftersheim und das „Waldpiraten“-Feriencamp für krebskranke Kinder in Heidelberg. Einige Organisationen wollten nicht namentlich genannt werden. Kerstin Schmid und Mario Rudloff von der Caritas-Wohnungslosenhilfe, im Haus mit der Tempo-Ratio-Gruppe in der Carl-Benz-Straße 3 ansässig, freuten sich über die Finanzspritze. Dafür werden Isomatten, Schlafsäcke, Handschuhe, Schals und Mützen eingekauft.

„Und alles, was der Existenzsicherung dient und was wir schnell und unbürokratisch rausgeben können“, sagte Kerstin Schmid. Zurzeit betreut die Fachberatung des Caritasverbandes für den Rhein-Neckar-Kreis rund 290 Wohnsitzlose. „Viele Institutionen brauchen dringend Spenden, oft sind es Einrichtungen, von denen man gar nicht so viel weiß“, sagte Johannes Borkenhagen. vw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 19.12.2019