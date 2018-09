Schlager und Rammstein in „Faust“-Inszenierung

Schwetzingen.Fünf Premieren und mitreißende Stücke vorausgegangener Spielzeiten – kurzum: Das „Theater am Puls“ in Schwetzingen (TaP) bietet in seiner 13. Saison ein wunderbar abwechslungsreiches und spannendes Programm für alle Generationen.

Theaterintendant Joerg Steve Mohr freut sich neben der auf die „Welturaufführung“ der Musikrevue „Iwwa die Brick – eine Hommage an Joy Fleming“ (siehe Artikel oben) besonders auf Goethes „Faust – Teil 1“ (Premiere: 29. September, 20 Uhr), den er zum zweiten Mal nach 18 Jahren inszeniert. „Damals habe ich den Fokus auf das Thema Religion gelegt, diesmal richtet sich der Blick auf die Verjüngung“, erklärt der Regisseur. An der „tollen Sprache“ Goethes mit den platzierten Pointen habe er festgehalten, den Textumfang jedoch 30 Prozent gekürzt – um das Sitzfleisch der Zuschauer zu schonen. Nicht gespart hat Mohr mit persönlichen Noten: In einer Szene (Hexenküche) kommen besondere Kostüme zum Einsatz, die eher in die Sadomaso-Szene gehören. Und Musiker Stefan Ebert steuert von Rammstein bis Schlager Musik bei und verleiht dem Drei-Stunden-Werk damit Schwung.

„Der Vorname“ kommt

Auch neu: Mit „Herr der Diebe“ nach dem Roman von Cornelia Funke gibt es ein Stück für Kinder ab acht Jahren (Premiere: 9. November, 20 Uhr). Eine Stückentwicklung von Jana Kühnle beschäftigt sich unter dem Titel „Kopfgespenster“ mit Schizophrenie (ab Februar). Hierbei spricht Mohr von einer „schönen Herausforderung“. Die dürfte auch „Der Vorname“ sein, Premiere ist im Frühjahr. Dem Zufall geschuldet kommt dieses Komödiendrama in diesem Oktober in die Kinos: In dem Stück eskaliert eine Situation unter Freunden, als die einen den geplanten Vornamen ihres Kindes preisgeben – es soll Adolf heißen.

Mohr setzt auch weiter auf Bewährtes: Neben „Fucker“ bleibt „Hikikomori“ im Programm, beide Schauspiele sind sowohl für junges als auch junggebliebenes Publikum geeignet. Daniel Friedl, Hauptdarsteller in „Hikikomori“, ist von dem Fachmagazin „Theater heute“ als bester Nachwuchsschauspieler nominiert worden. Ein weiteres Qualitätsmerkmal für das kleine, jedoch feine Schauspielhaus in Schwetzingen: Hier stehen brillante Akteure auf der Bühne, die zeitgemäßen Stücken auf einem enormen Qualitätslevel Leben einhauchen. kaba

