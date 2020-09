Schlaglöchern auf der Spur

Schwetzingen/Ketsch.Der Landtagskandidat der AfD für den Wahlkreis Schwetzingen, Karlheinz Kolb, möchte sich ein Bild über den Zustand der Straßen in seinem Wahlkreis machen. Dazu startet die Schlaglochtour am Samstag, 26. September, um 9.30 Uhr in Ketsch am Marktplatz, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei geeigneten Witterungsbedingungen findet die Tour mit dem Fahrrad statt. Der Routenverlauf wird noch auf der Webseite von Karlheinz Kolb (www.karlheinzkolb.de) und auf der Facebookseite der AfD Kurpfalz bekannt gegeben.

Interessierte Bürger sind willkommen. „Wenn Ihnen persönlich besonders schlechte Straßenabschnitte bekannt sind, können Sie uns diese auch gerne mitteilen, damit diese in den Tourverlauf aufgenommen werden“, lädt Kolb vorab für Informationen ein und freut sich über eine rege Beteiligung.

„Schlaglochtipps“ können telefonisch unter der Nummer 0160/3 42 57 77 oder per E-Mail an Karlheinz.kolb@afd-rnk.de durchgegeben werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.09.2020