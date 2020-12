Schloss seufzt voller „Erinnerungen“

Es ist so weit: Der Vorverkauf für die Schwetzinger Festspiele ist pünktlich kurz vor Nikolaus angelaufen. Ab sofort ist Gelegenheit, für die Konzerte und Musiktheater-Veranstaltungen im kommenden Mai Tickets zu kaufen. Allerdings aufgrund der Corona-Bestimmungen ist das vorerst nur im Internet beim SWR selbst möglich. Sollten sich die strengen Richtlinien bis Anfang des Jahres ändern und auch in unserem Kundenforum Karten erhältlich sein, dann werden wir natürlich darüber informieren.

Die Schwetzinger SWR Festspiele sollen vom 30. April bis 29. Mai stattfinden – mit 45 Veranstaltungen. Das Motto heißt diesmal „Erinnern“. In Anlehnung an den von Aleida Assmann geprägten Begriff des kulturellen Gedächtnisses hat die Künstlerische Leiterin Heike Hoffmann ein Programm konzipiert, das neben ästhetischen und künstlerischen auch biografische, gesellschaftspolitische und historische Dimensionen spiegelt. Mit Oper und Musiktheater, einem Opern-Pasticcio für Familien, einer Klanginstallation und zahlreichen Konzerten mit international renommierten Künstlern versprechen die Festspiele ein kultureller Höhepunkt in der Metropolregion zu werden. Unterstützt werden die Festspiele dabei übrigens von der Sparda-Bank als Hauptsponsor und dem Unternehmen Fuchs Petrolub, das den Festspielen seit vielen Jahren eng verbunden ist und einzelne Konzertprojekte ermöglicht.

Zur Uraufführung kommt das Musiktheater „Im Dickicht“ von Isabel Mundry (Musik) und Händl Klaus (Libretto) in der Regie von David Hermann. Die Handlung beruht auf der gleichnamigen Erzählung von Ryunisuke Akutagawa und kreist um die Unschärfe des Erinnerns. „Im Dickicht“ entsteht als Auftragswerk der SWR Festspiele in Koproduktion mit dem Staatstheater Mainz, der Kompositionsauftrag wird finanziert durch die Ernst-von- Siemens-Musikstiftung.

Dem Mythos von Orpheus sind neben Glucks Oper „Orfeo ed Euridice“ mit der Akademie für Alte Musik Berlin und dem RIAS-Kammerchor das Opern-Pasticcio für Familien „Orpheus und die Zauberharfe“ und eine musikalisch-literarische Collage mit dem Schauspieler Udo Samel gewidmet. Burgschauspieler Peter Simonischek gestaltet einen Abend gemeinsam mit der „Musicbanda Franui“ und der aus Film und Fernsehen bekannte Ulrich Noethen begibt sich zusammen mit dem Boulanger Trio und Hans von Trotha auf eine sentimentale Reise – die „Sentimental Journey“. Sie ist inspiriert von Werken des englischen Autors Laurence Sterne.

500. Todestag von Josquin Desprez

Drei Konzerte sind Josquin Desprez gewidmet, dem großen Meister der franko-flämischen Vokalpolyphonie, dessen 500. Todestag sich zum 500. Mal jährt. Beteiligt sind die Schola Heidelberg, das „Ensemble aisthesis“, Geigerin Elisabeth Kufferath, die „Capella de la Torre“, das Chorwerk Ruhr und die „Tallis Scholars“. Residenzkünstler dieses Festspieljahrgangs sind mit jeweils drei Konzerten die „Capella de la Torre“, das Tetzlaff Quartett und der Bratschist Nils Mönkemeyer.

Wiederbegegnungen gibt es mit bedeutenden Künstlern wie Sir András Schiff, Christoph Prégardien, Alexander Lonquich, Jörg Widmann oder Antje Weithaas. Zahlreiche Künstler sind aber auch erstmals in Schwetzingen zu erleben, darunter das auf Alte Musik spezialisierte „Ensemble Correspondances“ aus Frankreich und das „Cuarteto Quiroga“ aus Spanien.

Höchst erfolgreich zwischen den Genres bewegen sich mal wieder „Nico and the Navigators“, deren ursprünglich für Mai 2020 geplante und wegen der Pandemie abgesagte Musiktheaterproduktion „Force & Freedom“ nun zum Abschluss der Festspiele 2021 gezeigt werden soll.

Bewährte Programmlinien wie die Streichquartett-Matineen an Sonn- und Feiertagen, die Preisträgerkonzerte des ARD-Musikwettbewerbs oder die Akademie mit dem SWR-Symphonieorchester werden fortgesetzt. Während der gesamten Festspiele kostenfrei zu erleben, ist die Klanginstallation „Alla Turca“ der international renommierten Klangkünstlerin Christina Kubisch im Schwetzinger Schlossgarten.

Sämtliche Veranstaltungen werden aufgezeichnet und in SWR2 gesendet. Einige sind im Videostream auf SWR Classic zu erleben. zg

Info: Tickets gibt’s derzeit nur telefonisch unter 07221/30 01 00 (Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr) oder online auf www.swrclassicservice.de.

