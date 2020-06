Schlosscard behält ein Jahr länger ihre Gültigkeit

Die Schlosscard wird um ein Jahr verlängert. Das teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit. „Das ist unser Dankeschön für die Treue und ein Ausgleich für den entgangenen Genuss während der letzte Wochen“, sagt Geschäftsführer Michael Hörrmann.

„Die Schlosscard-Besitzer sind unsere treuesten Gäste“, führt Hörrmann weiter aus. „Sie haben sich beim Kauf überlegt, dass sie bis zu 26-mal im Jahr in ein Monument unseres Landes kommen wollen. Das ist ein deutliches Bekenntnis und das wollen wir honorieren“. Die Schlosscard enthält 26 Eintrittskarten, die jeweils zu einem einzelnen Besuch in einem der Monumente des Landes berechtigen. Sie gilt ein Jahr lang – ab der ersten Nutzung. Das Ticketheft kostet 26 Euro – umgerechnet also 1 Euro pro Besuch.

Für viele Schlosscard-Besitzer bedeutete die Schließung der Monumente während der Coronazeit, dass sie ihre gekauften Tickets nicht mehr nutzen konnten und womöglich verfallen lassen mussten. Darüber äußerten auch Leser dieser Zeitung ihr Unverständnis gegenüber der Redaktion und in Leserbriefen.

„Die vielen Nachfragen unserer treuen Gäste waren ein deutliches Signal“, sagt Geschäftsführer Hörrmann. Jetzt, mit der Wiedereröffnung der meisten Monumente des Landes, kommt daher die Verlängerung: Die individuelle Gültigkeit jeder Schlosscard wird von den Staatlichen Schlössern und Gärten um zwölf Monate verlängert. So soll die je nach Monument unterschiedliche Dauer der Schließung kompensiert werden – und damit sollen auch weitere künftige Schließungen, die möglicherweise zur Eindämmung der Infektionen notwendig werden, berücksichtigt werden.

Die Regelung gilt für alle Schlosscards, die vor dem 1. Juni 2020 erworben wurden und die bereits während der Schließung der Corona-Zeit gültig waren. Die individuelle Verlängerung erfolgt an den Schlosskassen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.06.2020