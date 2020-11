Mareike (l.) und Vanessa stehen vor dem geschlossenen Tor. © Lenhardt

Am Dienstag hatten die Besucher den Schlossgarten noch betreten dürfen (und das sogar kostenlos), am Mittwoch war diese Entscheidung überholt: Quasi über Nacht wurde die sofortige Schließung beschlossen – auch auf Intervention von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Er wollte damit verhindern, dass Schwetzingen wie am Wochenende zu einem vermehrten Ausflugsziel wird. ali

