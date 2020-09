„Schlossgarten braucht mehr Hilfe“

In einer Anfrage an die Landesregierung, die unserer Zeitung vorliegt, hat sich der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born nach dem aktuellen Zustand des Schlossgartens sowie nach den Plänen der Landesregierung für dessen Schutz vor den Folgen des Klimawandels erkundigt.

„Wir müssen alle besorgt sein, es ist wirklich fünf vor zwölf für unseren Schlossgarten. Das Land ist hier als Eigentümerin in der Pflicht und das grün geführte Finanzministerium unmittelbar zuständig. Die teils erschreckende Antwort der Landesregierung macht deutlich, dass hier sehr schnell sehr viel mehr getan werden muss“, resümiert Born.

Die Antwort macht deutlich, dass an bestimmten Baumarten ein deutlich höherer Anteil an Schädigungen durch Trockenheit und Hitzeeinwirkung im Vergleich zu 2017 vorliegt. „Dieses gilt insbesondere für die grundwasserferneren Standorte im nordwestlichen Gartenteil, wo nahezu alle Gehölzarten von Trockenheitsschäden betroffen sind. Dabei geht die Landesregierung bereits von einer weiteren Eskalation der Schadensbilanz für 2020 aus“, zitiert der Abgeordnete aus der Stellungnahme der Regierung. Von den insgesamt 5900 Bäumen im Schlossgarten mussten in der Vergangenheit durchschnittlich 20 Bäume pro Jahr geschlagen werden, da sie abgestorben oder zu stark geschädigt waren. Aus den gleichen Gründen wurden 2018 bereits 30 und in 2019 70 Bäume aus dem Bestand genommen, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit Fachkräften Lösungen finden

„Die Tendenz des Geschehens ist eindeutig und ein Ende der Spirale nicht absehbar. Wir müssen die Landesregierung dazu bringen, hier entschiedener gegenzusteuern!“ fordert Born. Die Reaktivierung der parkeigenen Baumschule sei dabei eine Maßnahme, die sich als Schlüssel für den nachhaltigen Umgang mit den Folgen des Klimawandels erweisen könnte. So werden dort sowohl Sämlinge eigener Bestandsbäume angezüchtet, die als Jungbäume von Anfang an das trockenere Klima gewöhnt sind. In der Baumschule werden jedoch auch erfolgversprechend Baumarten aus Süd- und Osteuropa auf ihre Anbaubarkeit und Klimaresistenz erprobt. Weitere Maßnahmen, die langfristig den Wert der Anlage sichern sollen, beziehen sich beispielsweise auf die Verbesserung der Bodenqualität allgemein sowie auf die Optimierung der Wasserspeicherfähigkeit der Böden.

„Ganz entscheidend für die Bewältigung der Krise ist der Mensch. Als Wahlkreisabgeordneter sehe ich jeden Tag, welchen dringend notwendigen Job die Mitarbeiter machen. Und darum gilt: nur mit mehr Fachkräften können die Aufgaben gestemmt werden. Da ist es ein schlechtes Zeichen, dass die dringend notwendige Personalaufstockung bisher nicht vom Land finanziert ist“, erklärt der Schwetzinger SPD-Politiker.

Innerhalb des „Sonderprogramms für Klimafolgenanpassung im Schwetzinger Schlossgarten“ stellt die Landesregierung für 2020 und 2021 jeweils 150 000 Euro zur Verfügung. Dazu sagt Born: „Allein 2019 mussten für dringliche Pflege- und Fällmaßnahmen 150 000 Euro und damit das Dreifache des sonst üblichen Budgets ausgegeben werden. Bleiben also noch 50 000 Euro für die Finanzierung der bisher angedachten oder in Umsetzung befindlichen Maßnahmen. Das reicht bei Weitem nicht.“

Für Born ist es darum wichtig, dass sich die Landesregierung nicht für bisher nicht ausreichende Maßnahmen auf die Schulter klopft, sondern die dramatische Lage erkennt und die finanziellen Mittel weiter aufstockt. „Dafür werde ich mich im Landtag wie bisher einsetzen“, teilt der Wahlkreisabgeordnete mit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.09.2020