Schlossgarten macht jetzt auch noch zu

Schwetzingen.Wer sich am Wochenende auf einen Spaziergang im Schwetzinger Schlossgarten gefreut hat, wird enttäuscht sein. Am Donnerstagabend überraschte das Finanzministerium Baden-Württemberg mit der Ankündigung, dass nun auch alle Parks und Gärten schließen müssen. Und um noch eins draufzusetzen, wird auch nicht der Lockdown-Termin am Montag abgewartet, sondern es ist schon ab Samstag, 31. Oktober, alles zu. Ein Vorgehen, das bei den Bürgern für Kopfschütteln sorgt, aber offensichtlich im Finanzministerium in Stuttgart entschieden wurde. „Das Land nimmt so seine Verantwortung wahr, um die Verbreitung des Coronavirus schnell und effektiv einzudämmen, weshalb die Schließung bereits am Wochenende erfolgt und nicht erst zu Beginn der Woche“, erklärt das Finanzministerium.

Das sieht Landtagsabgeordneter Daniel Born (SPD) anders: „Den Garten abzuriegeln halte ich für unverhältnismäßig und kontraproduktiv. Wir brauchen gerade in dieser Zeit Freiluftareale, wo wir Abstand halten können. Die Schließung des Schlossgartens geht in die komplett andere Richtung, ist undifferenziert und übertrieben.“ kaba/jüg

