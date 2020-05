Schlossgarten macht wieder auf

Montag früh um 11 Uhr kam die Genehmigung vom baden-württembergischen Finanzministerium in Stuttgart: Ab Donnerstag, 7. Mai, darf der Schwetzinger Schlossgarten wieder öffnen. Natürlich mit Besucherbeschränkung und unter Einhaltung von besonderen Hygieneregeln. Das von den Staatlichen Schlössern und Gärten (SSG) vorgelegte Konzept fand also Zustimmung und Schwetzingen bekommt so seinen „Stadtgarten“ wieder, der in den vergangenen Wochen so schmerzlich vermisst wurde.

Zugänglich ist aber nur der Park für maximal 800 Personen gleichzeitig. Geschlossen bleiben das Badhaus, die Ausstellungen im Zirkel und in der Orangerie und auch die Moschee. Und es wird vorerst auch keine Schlossführungen geben. Das bestätigt uns SSG-Geschäftsführer Michael Hörrmann auf Nachfrage.

Nur mit Maske aufs WC

An Engstellen wie der Toilettenanlage gilt eine strikte Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen für Gäste ab sechs Jahren. In der Weite der Gärten können Masken abgenommen werden, wenn die Situation es zulässt. Wir sind erst mal lieber strikt und lockern dann, sobald es möglich ist. Da es keine Erfahrungswerte gibt, machen wir langsam. Da die Situation in den einzelnen Monumenten möglicherweise angepasst werden muss, sollten sich Gäste vorab online erkundigen, ob es dort spezielle Einschränkungen gibt. Wenn der Andrang an Wochenenden wieder zu groß wird, müssen wir auf die Bremse treten“, kündigt Michael Hörrmann aber auch schon jetzt an.

Vor Ort im Schloss freut man sich natürlich schon darauf, wieder loslegen zu können. Schließlich hat die Schließung auch hier ein kräftiges Loch in die Kasse gerissen, gerade in den Blühmonaten März und April, in denen sonst besonders viele Besucher nach Schwetzingen kommen.

Derzeit laufen bereits die Markierungsarbeiten an den Kassenbereichen und an den WC-Anlagen. Geöffnet werden laut Hörrmann alle drei Eingänge, um eine Entzerrung der Besucher zu erreichen. Dort werden auch überall Beschäftigte der Sicherheitsfirma und der Schlossverwaltung die Zahl der Besucher kontrollieren und gegebenenfalls einen Zugangsstopp verfügen, sagt Hörrmann, der die Menschen um Verständnis für die Maßnahmen bittet und geradezu anfleht, sich im Interesse aller vernünftig zu verhalten und alle Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. Natürlich sei eine Mund-Nase-Maske mitzubringen und diese überall dort, wo es eng wird, aufzusetzen.

Hörrmann kündigt auch an, dass für Einzelbesucher, die keine Dauerkarte besitzen, bis auf Weiteres die günstigeren Winterpreise gelten, da ja nicht alle Bereiche zugänglich seien. In einem zweiten Schritt könne auch darüber nachgedacht werden, Gebäude, die in einem Rundgang durchquert werden können, wieder zu öffnen. Das gehe aber nur dann, wenn man ausreichend Personal dafür habe. Schon jetzt habe die SSG durch die verstärkten Kontrollmaßnahmen einen erhöhten Personalbedarf und erhebliche Mehrkosten zu bestreiten.

