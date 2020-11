Schlossgarten öffnet nicht vor dem 20. Dezember

Der Schlossgarten lässt seine Tore weiterhin geschlossen. Mindestens noch so lange, wie die von der Bundesregierung und den Ländern beschlossene Verlängerung des Teil-Lockdowns dauern wird.

„Wir wollen so schnell wie möglich wieder öffnen“, sagte der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG), Michael Hörrmann, auf die Frage unserer Zeitung, wann die Bürger denn endlich wieder in ihren geliebten Park dürften. „Glauben Sie mir, wir leiden genauso unter der Schließung wie alle anderen auch. Aber nach den neuesten Meldungen, denke ich, dass auch wir nicht vor dem 20. Dezember wieder öffnen können“, bedauerte er.

Das Land hatte wegen der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen die Innenräume der Schlösser, Klöster und Burgen ab 24. Oktober geschlossen. Ab 31. Oktober hatte die umfangreiche Maßnahme zum Infektionsschutz auch für die Gärten und Parks gegolten. „Der Beschluss ist da, die Kontaktmöglichkeiten werden ja auch weiter eingeschränkt, auf zwei Haushalte mit maximal fünf Personen. So lange müssen wir geschlossen halten, wir haben da keine Möglichkeit, es anders zu handhaben“, führte Hörrmann weiter aus.

Verständnis für Frust

Er könne den Frust der Bürger und den Ärger über die Maßnahme gut verstehen und auch sehr gut nachempfinden, es gebe aber keine Alternative. „Zum einen gibt es die Vorschriften. Wir sind verpflichtet zu schließen, das sagt uns die Corona-Verordnung des Landes. Aber wir schließen auch mit Überzeugung. Denn so hart es ist, wir müssen die Kontaktchancen vermindern. Es hat sonst keinen Wert, denn wir sehen es doch, dass die Intensivstationen voll gehen. Wir haben heute eine Höchstzahl von Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind. Die Fallzahlen gehen nicht runter, wir müssen dieses Problem weiter bekämpfen, denn nach derzeitigem Stand haben wir noch keine Therapie. Wir können uns nur durch Vorsorge schützen.“

In den Schlössern und Gärten gingen die ganz normalen pflegerischen Arbeiten natürlich weiter, so Hörrmann. Ein großes Problem, das mitunter wegen der Corona-Krise vergessen werde, sei auch der Klimawandel. Die daraus folgenden Schäden seien dieses Jahr „explosionsartig gestiegen“. Selbst bei mittelalten Bäumen gebe es schon massive Schadensfälle. Das sei vorher nur bei Altbäumen der Fall gewesen. Man dürfe nicht vergessen, dass in diesem Frühjahr nur 1,6 Liter Regen auf den Quadratmeter gefallen sind. In „normalen“ Jahren seien es zwischen 40 und 60 Liter. „Wir sind froh, dass wir mit der Unterstützung von Toto-Lotto und des Landtages von Baden-Württemberg jetzt zwei parallele Forschungsprojekte fahren können, damit wir endlich mal in Erfahrung bringen, was wir in den Gärten tun müssen“, erklärte Hörrmann. Die Schäden erledigten sich nämlich nicht von alleine. „Das Gartendenkmal ist ein ebenso komplexes Denkmal wie jeder Innenraum eines Schlosses, sogar noch viel sensibler. Alles wirkt mit allem zusammen, da wissen wir noch viel zu wenig.“

Bislang 8,4 Millionen Euro minus

Dass die Schlösser und Gärten, neben Schwetzingen beispielsweise auch in Karlsruhe, Rastatt, Ludwigsburg und Heidelberg, die Burgen von der Festungsruine Hohentwiel bis zur Burgfeste Dilsberg sowie die Klöster von Maulbronn, Salem, Hirsau und Alpirsbach derzeit nicht für Besucher zugänglich sind, reißt ein großes Loch in die SSG-Kassen. Alle für den Herbst und Winter geplanten Führungen, Sonderführungen, Konzerte und weitere Veranstaltungen wurden ebenso abgesagt. Auch Veranstaltungen von Privatpersonen durften nicht stattfinden.

„Unendlich schön. Monumente für die Ewigkeit“ hatte die Losung für das Themenjahr 2020 geheißen. Die Corona-Pandemie machte dem Blick auf den Glanz ausgewählter Monumente aber einen saftigen Strich durch die Rechnung. „Wir sind derzeit mit 8,4 Millionen Euro im Minus“, bringt Hörrmann die nächste Hiobsbotschaft. Man habe nur noch 40 Prozent der Einnahmen eines normalen Jahres. Durch die lange Schließung bis zum Jahresende werde sich das bestimmt noch verschärfen: „Das können wir gar nicht mehr auffangen.“

