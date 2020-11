„Schlossgarten-Schließung macht ganz viel kaputt“

Zu der am Dienstag veröffentlichten Antwort des Landes-Finanzministeriums auf eine Frage unserer Zeitung hinsichtlich der Schließung des Schlossgartens hat sich der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born verärgert geäußert.

„Hier handelt es sich um eine Entscheidung des Finanzministeriums, die weder etwas mit Pandemieschutz im Allgemeinen noch mit der konkreten Ländervereinbarung zu tun hat. In der Ländervereinbarung sind in einer späten Runde zwar die Museen noch in die Liste aufgenommen worden – aber nicht die Gärten. Wie das konkret geht, sieht man beispielsweise in Hannover, wo das Schloss und das Aquarium geschlossen wurden, aber die Herrenhäuser- Gärten selbstverständlich weiter geöffnet sind.“ erklärt der SPD-Politiker in einer Pressemitteilung.

„Mit der Schließung des Schlossgartens macht man so viel an Glaubwürdigkeit und Verständnis kaputt. Gerade in Zeiten eines teilweisen Lockdown ist eine Außenanlage mit frischer Luft und Kunsterlebnis wichtig. Die Entscheidung des Finanzministeriums ist darum vollkommen kontraproduktiv. Ich fordere hier dringend zum Umdenken auf.“ Für Daniel Born ist es wichtig, dass die Politik sich weiter um Verständnis in der Bevölkerung bemüht und nicht von oben herab durchregiert.

„Ein teilweiser Lockdown kann nicht gerecht, aber trotzdem notwendig sein. Weil wir soziale Kontakte reduzieren müssen, um vor allem unser Gesundheits- und Bildungswesen weiter am Laufen zu halten. Aber auch in dieser Ungerechtigkeit muss um Verständnis geworben werden. Die hohen Fördermittel des Bundes sorgen dafür, dass der finanzielle Schaden etwas abgemildert wird. Es kann aber nicht sein, dass wie hier vollkommen falsche Bereiche geschlossen werden, nur weil man eben die Macht hat, es zu tun“, sagt der Abgeordnete.

Sofort beenden

Und er nennt auch noch einen weiteren Punkt: „Ich finde, es sieht auch ziemlich nach Krokodilstränen aus, wenn die Regierung erklärt, dass sie den Schlossgarten schließen müsste, weil sie die Schulen auflassen will und gleichzeitig kein Geld in die Hand nimmt, um die Klassenzimmer mit Luftfilteranlagen auszustatten,“ ergänzt Born und fordert: „Das Abriegeln des Schlossgartens ist ein baden-württembergischer Sonderweg und muss sofort beendet werden.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.11.2020