Das Team der Stadtgärtnerei ist derzeit ordentlich gefordert: Blumen und Bäume wässern, Unkraut jäten und Rasen mähen. Dazu gehört auch, an innerstädtischen Straßen und Radwegen das Grün so zu schneiden, dass es Verkehrsteilnehmern nicht die Sicht versperrt beziehungsweise diese behindert.

Unsere Zeitung erreichte in diesem Zusammenhang ein E-Mail von Bettina Rösch. Sie schrieb: „Als Anwohnerin der Werkstraße nutze ich täglich den Rad- und Fußweg der von hier hinter den Decathlon entlang zum Grenzhöfer Weg führt. Vor ein paar Tagen wurde hier gemäht, allerdings sehr spartanisch“, schickte sie entsprechende Fotos mit. Sie fragte daraufhin bei der Stadtgärtnerei nach, warum denn nur so spärlich an dieser Stelle gemäht werden würde. Antwort: „Wir dürfen hier nur einen schmalen Streifen mähen. Der Rest muss so stehen bleiben für Bienen und Käfer.“ So ganz zufrieden ist die Schwetzingerin mit dieser Antwort nicht und hinterfragt weiter in ihrem Schreiben: „Mal ganz ehrlich, liebe Stadt Schwetzingen, bleibt in dieser Wildnis nicht noch genug übrig für Insekten, auch dann wenn am Rand anständig gemäht wird?“

Beschluss des Gemeinderates

Auch ein Anrufer, der täglich den Radweg nutzt, fragte bezüglich der Mäharbeiten nach. Ihm sei das sogar an mehreren Stellen rund um die Stadt aufgefallen, dass entsprechend nur ein knapper Meter links und rechts des Weges gemäht wurde. Der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, habe auch Verständnis, wenn die Stadtgärtner nicht alles mähen könnten aus Zeitgründen, „schöner sieht’s doch aber aus, wenn alles gleichmäßig gekürzt würde“, ergänzte er im Gespräch.