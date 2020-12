Schmandgebäck darf nie fehlen

„Ich bin schon immer eine leidenschaftliche Bäckerin“, antwortet Uschi Wetzel auf eine entsprechende Frage. „Ob Kuchen, Brot oder in dieser vorweihnachtlichen Zeit natürlich die leckeren Plätzchen, das alles mache ich mit große Freude und Begeisterung.“ Und das spürt man unumwunden beim Anblick ihrer selbst gemachten Plätzchen sofort. Wie kleine Kunstwerke muten sie an.

Schon als ihre Söhne noch ganz klein waren, hat Uschi Wetzel jedes Jahr zu Weihnachten zusammen mit ihnen Plätzchen gebacken – ein schönes Ritual in der Adventszeit, das sie heute nach wie vor umsetzt. Dabei betont sie, dass das Backen das gesamte Jahr über einen großen Stellenwert bei ihr einnimmt. „Zum Beispiel bekommen meine Söhne seit dem ersten Lebensjahr von mir zu jedem Geburtstag ein Kuchenherz gebacken, das ist bis heute Tradition“, erzählt sie. Da die gelernte zahnmedizinische Fachangestellte und langjährige Verwaltungsmitarbeiterin eines Radiosenders seit März im Ruhestand ist – bei ihr trifft eher der „Unruhestand“ zu – habe sie nun viel mehr Zeit, ihren Hobbys nachzugehen. Dazu gehört übrigens nicht nur das Backen: Uschi Wetzel ist eine begeisterte Fotografin. Davon können sich die Leser dieser Zeitung regelmäßig überzeugen: Die SZ/HTZ zeigt immer wieder unter anderem tolle Naturaufnahmen zum Beispiel aus dem Schlossgarten von Uschi Wetzel.

Wie für ein Fotoshooting zurechtgemacht werden auch ihre Plätzchen – jedes einzelne ist ein Model. Oder? „Natürlich geht auch immer mal etwas schief. Mit Makronen habe ich nicht immer so viel Glück, die verlaufen mir gerne mal beim Backen. Aber es kann ja auch nicht immer alles gelingen, Pannen gehören beim Backen auch dazu“, gesteht die 64-Jährige ein, schiebt jedoch mit einem verschmitzten Lächeln nach: „Im Großen und Ganzen sieht das, was ich dann letztendlich gebacken habe, sehr schön aus und ist auch sehr lecker.“

Ihre Lieblingsplätzchen sind Schmandplätzchen und Buttergebäck. „Normalerweise backe ich einmal in der Vorweihnachtszeit mit einer Freundin zusammen die Weihnachtsplätzchen, das ist zum einen immer sehr lustig und zum anderen macht es auch ganz viel Spaß, Rezepte auszutauschen. Dabei wird dann auch noch lecker zusammen gegessen und so über dies und das geplaudert. Und manchmal lassen wir uns beim Backen auch von schöner Weihnachtsmusik inspirieren. Leider ist das gemeinsame Backen in diesem Jahr durch Corona nicht möglich. Aber es wird ja auch wieder andere Zeiten geben“, erzählt Uschi Wetzel.

Schönes Mitbringsel für Freunde

Apropos Rezepte: Ist sie eher eine traditionelle Hobbybäckerin oder wird auch mal experimentiert? „Gerne probiere ich auch immer wieder neue Rezepte aus, aber das klassische Buttergebäck darf auf keinen Fall fehlen. Bei Einladungen bringe ich gerne als Geschenk in der Vor-Weihnachtszeit anstatt Blumen eine schön gefüllte Gebäckdose mit, das kommt bei unseren Freunden oder der Familie immer sehr gut an“, erzählt sie von einer weiteren schönen Geste. Übrigens: Pünktlich zum ersten Advent sind bei Wetzels die ersten Plätzchen fertig. „Aber auch danach backe ich noch die ein oder andere Sorte“, erzählt sie. Dazu gehören zum Beispiel auch wunderbar verzierte Lebkuchen.

Gibt es eigentlich eine Sorte, die nie fehlen darf? Uschi Wetzel: „Was auf jeden Fall jedes Jahr auf dem Gebäckteller liegen muss, das sind die ausgestochenen und schön verzierten Herzen als Butter- oder Mandelgebäck. Das ist einfach ein Herzensanliegen von mir, weil ich alles, was ich mache, ob Fotografie, Backen und andere Dinge mit ganz viel Herzblut mache.“ Diese Leidenschaft drücken ihre süßen Gaumenfreuden aus. Mit ihrem Schmandplätzchen-Rezept schickt sie beste Wünsche für eine schöne Vorweihnachtszeit und ein gesundes, besinnliches Fest an alle Leser.

