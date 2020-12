Schneemannzeit in der Stadt!

Schwetzingen hatte an diesem Dienstag mit einem Schlag ein paar frostige Einwohner mehr: Nicht nur die vierjährige Mila sorgte mit ihrem putzigen Schneemann im Hof der Großeltern in der Invalidengasse für „Familienzuwachs“, sondern viele andere Kinder in der Stadt freuten sich über die weiße Pracht und schufen für Figuren allerorten. An der Kurt-Waibel-Schule gab’s sogar einen Schneemanntag.

„Unser schulinterner Schneemanntag ist immer eine ganz spontane Sache und wir inszenieren ihn immer dann, wenn es zum ersten Mal schneit im Winter“, erzählt Rektorin Elke Rohr am Dienstagmorgen, nachdem die weiße Pracht über Nacht nicht nur für ein Verkehrschaos sorgte, sondern für ausreichend Material, um Schneemänner zu bauen. Hoch erfreut über diese willkommene Abwechslung waren natürlich die Schüler der elf Klassen.

„Endlich wieder mal ein Schneemanntag“, riefen sogar die älteren Kinder, denn in den zurückliegenden Jahren musste der Riesenspaß wegen Schneemangels des Öfteren ausfallen. Mit spontanen und kreativen Ideen für Schneemannvariationen stürzten sich die Mädchen und Jungen in den schneebedeckten Schulhof sowie Garten und jede Klasse gestaltete ihre eigene winterliche Lieblingsgestalt. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Da wurden Karotten und Gurken vom Pausenbrot für die Nase zweckentfremdet, für die Augen mussten eilig Bastelkorken, Walnüsse oder flache Kieselsteine herhalten. Für Haare, Ohren und Arme eigneten sich herumliegende Baumzweige und getrocknete Blätter.

Sonderpreis für Erstklässler

„Unserer kriegt jetzt noch eine Corona-Maske verpasst, dann haben wir uns die Arbeit für den Mund gespart“, war ein Mal aus der Menge zu hören. Schals, Sonnenbrillen und Ohrenschützer der Kids fanden sich ebenfalls für ein knappes Stündchen auf Schneemannköpfen. So lange dauerte nämlich die Prämierung der Unikate, die von einer schulinternen Fachjury nach der schönsten, coolsten und größten Version bewertet wurden. Einen Sonderpreis bekamen die Erstklässler, weil sie ganz hingebungsvoll gestalterisch unterwegs waren. kaba/rie/ali

