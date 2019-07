Schnell Platz für Fahrräder schaffen

Die Stadträte von Bündnis 90/Die Grünen wurden nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen von Schwetzinger Bürgern mehrfach auf die nicht ausreichenden Fahrradabstellmöglichkeiten am hiesigen Bahnhof aufmerksam gemacht und angesprochen.

In einem Brief an die Stadtverwaltung fordert die Grüne Fraktion im Stadtrat nun die Stadtverwaltung auf, gemeinsam mit der Deutschen Bahn zügig nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, zusätzliche Fahrradabstellplätze im Umfeld des Bahnhofes zu schaffen.

Die Grünen begründen das so: „Es ist unser verkehrs- und umweltpolitisches Ziel, möglichst viele Menschen dazu zu bringen, den ÖPNV zu nutzen. Dies kann nur gelingen, wenn auch eine entsprechende Infrastruktur im Umfeld des Schwetzinger Bahnhofes vorhanden ist. Dazu gehören neben Parkmöglichkeiten auch Fahrradabstellmöglichkeiten. Wir konnten uns vor Ort davon überzeugen, dass die vorhandenen Plätze und Fahrradständer bei weitem nicht ausreichen und Fahrräder entlang des ganzen Bahnhofsareals an Geländer und Absperrungen angeschlossen werden sowie an nicht dafür vorgesehenen Stellen abgestellt werden“, so heißt es in der Pressemitteilung der Grünen, die der neue Stadtrat Josef Walch zugesandt hat, in ihrem Schreiben. zg

