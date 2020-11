Das Corona-Schnelltest-Center Rhein-Neckar eröffnet am nächsten Samstag, 28. November, in Schwetzingen. Es wird in der Duisburger Straße 9 eingerichtet - an dieser Stelle befindet sich die Veranstaltungsstätte „MiiO“.

Dort, wo normalerweise Hochzeiten und andere unvergessliche Events stattfinden, bietet medizinisches Fachpersonal unter der Leitung von Dr. Lennart Thilmann aus Mannheim

...