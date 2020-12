Schnelltest vor Feiertag

Kreis.Das Stuttgarter Sozialministerium stellt an diesem Mittwoch, 23., und Donnerstag, 24. Dezember, insgesamt 80 000 kostenlose Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus aus der Notreserve des Landes zur Verfügung (wir berichteten online). Die Aktion soll Bürgern mehr Sicherheit bei der Frage bieten, ob sie einen Weihnachtsbesuch bei ihren Angehörigen machen können. Es handele sich nicht um eine allgemeine Testung der Bevölkerung.

Der Rhein-Neckar-Kreis hat sich dazu entschlossen, die Möglichkeit der Schnelltestung in Heidelberg, Reilingen, Eberbach und Sinsheim anzubieten und das örtlich an seine Testcenter zu binden, so Pressesprecherin Silke Hartmann. „Damit haben wir bei einem positiven Schnelltest gleich die Möglichkeit einer Nachtestung mit einem PCR-Test“, sagt Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss und erläutert weiter: „Außerdem können die bestehende Infrastruktur und das Terminvergabesystem genutzt werden. Dadurch werden Wartezeiten und Menschenansammlungen vermieden.“

Standortliste noch nicht aktuell

Unser Leser Gerhard Richter ist an dieser Testung interessiert und direkt einen Termin. „Der Mitarbeiter wusste von diesen Schnelltests gar nichts und auch auf der Standortliste des Sozialministeriums fehlen die genannten Orte.“ Pressesprecherin Hartmann erklärt: „Das wurde erst Ende der vergangenen Woche entschieden und wir hatten die Städte und Kommune noch nicht an das Land gemeldet.“ nina

