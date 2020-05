„Schön, wieder in der Schule zu sein“

Schüler spielen auf dem Pausenhof, laufen dicht gedrängt in der Aula herum und sitzen in den Klassenzimmern nebeneinander. So sah es bisher in den Schulen der Umgebung aus. Dann kam die Corona-Krise und wo sonst gemeinsam gelernt, gespielt und unterrichtet wurde, herrschte plötzlich gähnende Leere (SZ berichtete). Seit Montag sind die Schulen nun für einen Teil der Jugendlichen, meistens die

...