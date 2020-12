Schöne Beleuchtung bleibt in Schwetzingen ab 20 Uhr aus

Keine Frage: Die adventliche Illumination in Schwetzingen ist absolut gelungen. Stimmungsvoll werden verschiedene Gebäude – darunter das Schloss, das Palais Hirsch, die Volkshochschule und die Stadtkirche – beleuchtet. In den sozialen Netzwerken teilen die Menschen Fotos – so auch am Wochenende auf der Seite unserer Zeitung. Damit einher ging eine Diskussion, die nun Folgen hat: Die schöne Effektbeleuchtung bleibt ab sofort ab 20 Uhr aus und ist somit nur noch von 17 bis 20 Uhr zu sehen.

Ausgangssperre ab 20 Uhr und Effektbeleuchtung: Das passe nicht zusammen, so der Tenor in den Kommentaren auf Facebook. Wenn die Menschen doch zu Hause bleiben sollen, brauche es nach 20 Uhr auch keine Beleuchtung. Das würde nur Strom vergeuden und hätte nichts mit Klimaschutz zu tun. Außerdem würde die Beleuchtung animieren, nach draußen zu gehen und somit die Corona-Regeln zu brechen.

„Darüber haben wir letzte Woche auch intern schon diskutiert“, schreibt Wolfgang Leberecht von der Pressestelle im Schwetzinger Rathaus auf eine entsprechende Anfrage dieser Zeitung zur Problematik und teilt mit: „Die Effektbeleuchtung mit der besonderen Anstrahlung von Gebäuden und Schloss bleibt – wie eben beschlossen – aus. Das ist sehr schmerzlich, aber letztendlich auf jeden Fall konsequent.“ Wie er kurz darauf ergänzt, wird die Beleuchtung nur in der Zeit von 17 bis 20 Uhr eingeschaltet sein.

Die sonstige Weihnachtsbeleuchtung, die mit der Straßenbeleuchtung geschaltet ist, wie die Engelsflügel über der Carl-Theodor-Straße oder der Sternenregen in der Mannheimer Straße, bleibt zunächst noch an, heißt es weiter.

