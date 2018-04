Anzeige

„Indian Summer“ in der Region

Traumhaft zeigten sich auch die sommerlichen Aufnahmen mit Klatschmohn, Königskerzen, Springkraut, Disteln, dem Eisvogel, Bachstelzen, Fröschen in Tümpeln oder auch Schildkröten beim Sonnenbad. Unerreichbar schön seine Fotos bei Sonnenuntergängen an Kies-, Sand- und Muschelbänken, die es gibt. Bis in den Spätsommer hinein gleichen die dichtbewachsenen Ufersträucher einem Dschungel. Ein besonders atemberaubendes Naturerlebnis und Finale waren die farbenfroh leuchtenden herbstlichen Aufnahmen, die durchaus einen Vergleich mit dem „Indian Summer“ in den USA oder Kanada zuließen. Roland Wiedemann erhielt lang anhaltenden Applaus. rie/Bild: Rieger

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.04.2018