Schöne Zeremonie zum Start

Mit Fahnen, Fanfaren und Maskottchen-Treffen startet heute die 13. Energie-Messe Rhein-Neckar auf den „Kleinen Planken“ rund ums Lutherhaus: Im vergangenen Jahr wurde erstmals eine Eröffnungszeremonie eingeführt, die bei Ausstellern und Besuchern begeisternd angenommen wurde. Um zirka 10.15 Uhr geht’s los. Für die Eröffnungszeremonie konnten die Organisatoren Joachim Fichtner und Diplom-Bauingenieur Holger Müller erneut den Spielmannszug Mannheim-Feudenheim gewinnen. Unter dessen musikalischer Begleitung werden die beiden Traditionsfahnen der Energie-Messe ins Zentrum der Messe getragen.

Nach einer kleinen Ansprache von Holger Müller als Veranstalter wird Oberbürgermeister Dr. René Pöltl als Schirmherr Aussteller und Besucher willkommen heißen und zum gemeinsamen „Badner Lied“ einstimmen. Pünktlich um 11 Uhr soll dann die Messe mit einem lauten Gong eröffnet werden.

Tolle Angebote für Kinder

Übrigens: Auf den „Kleinen Planken“ übernimmt Fred Fuchs, das Maskottchen der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung, das Hissen der Flaggen. Dieser hat hierzu seine Freunde eingeladen und „Siggie Salatkopf“ von der AVR sowie „Utzi“ von der Bäckerei Utz haben ihr Kommen zugesagt. Verraten haben die drei, dass sie ein paar tolle Überraschungen mit zur Messe bringen werden, die dem Thema Energie voll gerecht werden. Doch nicht nur mit den Maskottchen haben die jüngsten Besucher der Energie-Messe ihre Freude, auch Wissensclown Jörn Birkhahn ist wieder dabei und am Stand der Stadtwerke Schwetzingen und der EnBW anzutreffen sein. Und der hat immer spannende Experimente im Koffer.

Der einzigartige Messestandort, bürgernah im Herzen von Schwetzingen, hat einen ganz besonderen Reiz und somit großen Anteil an den überwältigend hohen Besucherzahlen. Die beiden Initiatoren der Energie-Messe, Diplom-Ingenieur Holger Müller und Joachim Fichtner, haben beide ihre Wurzeln in Schwetzingen, sind hier aufgewachsen und beiden liegt die Region sehr am Herzen. Für die Stadt sicherlich ein Glücksfall, denn man ist sich bewusst, dass es sicherlich nicht einfach ist in Schwetzingen solch eine Veranstaltung über Jahre hinweg erfolgreich zu gestalten.

Um jedoch diesen Standort realisieren zu können, ist ein erheblicher Aufwand erforderlich. Schon allein die beiden Zelthallen mit speziell auf die „Kleinen Planken“ zugeschnittener Bemaßung und tragendem Schwerlastboden, um den Pflastersteinbelag am Platz nicht zu beschädigen und trotzdem die Sicherheit bei extremen Wetterlagen zu gewährleisten, ist sehr kostenintensiv. Mit der Firma Hein & Stienen aus dem 160 Kilometer entfernten Blankenrath (Landkreis Cochem-Zell an der Mosel) wurde der einzige Partner gefunden, der genau über die benötigte Zeltbemaßung verfügt. Schließlich gilt es, möglichst viel Ausstellungsfläche zu schaffen und trotzdem sämtliche Anfahrtswege für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten.

Überhaupt steht die Sicherheit sowohl der Besucher als auch der Anwohner ganz oben auf der Umsetzungsliste der Veranstalter. Hier klappt die Zusammenarbeit mit Ordnungsamt, Feuerwehr und Stadtverwaltung hervorragend, da alle Seiten immer wieder sehr kooperativ nach optimalen Lösungen suchen und diese auch umsetzen.

Ohne Förderer geht’s nicht

Auch die Realisierung der Stromversorgung vor Ort muss immer wieder neu konzeptioniert und den Bedürfnissen der Aussteller angepasst werden. Thomas Münch von der Firma Elektro Münch aus Plankstadt ist hierfür seit 2009 der optimale Ansprechpartner. Den beiden Organisatoren war von der ersten Messe an wichtig, in den Zelthallen sowie im Lutherhaus den Messebesuchern beim Anblick der Messestände ein ansprechendes Bild zu vermitteln. Mit der Firma „b&m Messebau“ aus Lampertheim kann man auch hier auf eine tolle Zusammenarbeit über die Jahre hinweg zurückblicken.

Aber all dies wäre nicht machbar ohne den Förderer. Hauptsponsor ist unter anderem die EnBW in Kombination mit den hiesigen Stadtwerken. Die Sparkasse Heidelberg trägt einen großen Anteil daran, dass die Energie-Messe realisierbar ist, genauso wie Werner Pfitzenmeier, Rechtsanwalt Zipper, Familie Utz und viele andere. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.03.2019