Vor zwei Jahren kamen wieder knapp 5000 Besucher zu Schloss in Flammen. Heute, Samstag, ist es wieder soweit: Das grosse Konzert der Reihe Mannheimer Sommer steigt im Schlossgarten an der Hirschgruppe – in Kooperation mit dem Nationaltheater.

Nachfolgend einige wichtige organisatorische Hinweise des Veranstalters Yellow Concerts: Der Schwetzinger Schlossgarten wird heute bereits um 17 Uhr vollständig gesperrt (Kassenschluss ist schon um 16 Uhr), da die großen Feuerwerkskaliber von der Parkseite aus abgeschossen werden und hier entsprechende Aufbauarbeiten notwendig sind. Der Einlass zur Veranstaltung wird ab 18 Uhr erfolgen. Es stehen dann drei Eingänge (Haupteingang, Drei Brückentor und Zähringerstraße) zur Verfügung.

Wer noch Karten kaufen möchte, kann dies noch bis 12 Uhr im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung tun. Die Abendkasse befindet sich am Haupteingang im Schlossgebäude und öffnet um 17 Uhr. Dort können Restkarten erworben und Gewinner-, Ehren- sowie Pressekarten abgeholt werden.