Schönste Liebeserklärung wird mit Paket belohnt

Am 14. Februar ist Valentinstag. Engländer und Amerikaner verschicken am Tag der Verliebten Karten mit der Frage: „Will you be my Valentine?“ – Willst du mein Herzblatt sein? – und die oder der Angebetete bekommen Blumen, Pralinen oder Parfüms.

In Italien nutzen Verliebte den Tag, um zusammen Schlösser mit ihren Namen an Brücken aufzuhängen. In Japan werden am 14. Februar dagegen nur

...