„Schöpfung“ erklingt

Der Chor an St. Peter und Paul Rauenberg kommt mit Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ am Freitag, 26. Oktober, um 20 Uhr in die Kirche St. Maria. Der Chor wurde als Kirchenchor der Katholischen Pfarrkirche Rauenberg 1828 gegründet; damit ist er der älteste Verein am Ort, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die begeisternde Musik Haydns in großer Besetzung zu hören, verspricht eine große Freude zu werden. Mit dem Chor an St. Peter und Paul musiziert ein eigens dafür zusammengestellter Projektchor, begleitet vom Orchester „Camerata Viva“ aus Tübingen; als Solisten konnten international angesehene Künstler verpflichtet werden. Die Leitung hat Professor Franz Wassermann, Musikdirektor an der Universität Heidelberg.

Bei dem Konzert ist der Eintritt frei – trotz der großen Zahl der Mitwirkenden. Spenden werden aber gerne entgegengenommen. zg

