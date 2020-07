Schon 13-Jährige nehmen Drogen

Region.Berichte über Verurteilungen von Drogenhändlern gehören leider zur alltäglichen Berichterstattung einer jeden Tageszeitung – auch in der unseren. Doch diese Beiträge sind nur die Spitze des vielfach zitierten Eisbergs. Wie also sieht es in der Gesamtbetrachtung dieses gesellschaftlichen Problems in der Region aus? Dies dem Leser aufzuzeigen war Ziel eines Pressegesprächs mit den

...