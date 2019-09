Schon 2013 sprach sie von einer Trennung

Im Prozess gegen die 54-jährige Swetlana K., der die Anklage Totschlag an ihrem 55-jährigen Ehemann zur Last legt (wir berichteten mehrfach), hielten Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung am Freitagvormittag vor der Strafkammer des Landgerichts die Schlussvorträge. Die Öffentlichkeit war, wie schon bei der Erstattung des psychiatrischen Gutachtens durch Dr. Hartmut Pleines, erneut

...