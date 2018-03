Anzeige

Die Läufer der Region sitzen schon in den Startlöchern: Denn am Samstag, 24. Februar, fällt der Startschuss – aber zunächst nur für die Anmeldung zum 9. Schwetzinger Spargellauf, der dann am Sonntag, 22. April, wieder über 1200 Sportler in den Schlossgarten lockt. Die Anmeldung öffnet im Internet unter www.spargellauf-schwetzingen.de um 8 Uhr morgens, gleichzeitig zum Kundenforum dieser Zeitung, wo sich Laufwillige auch anmelden können.

Da die Teilnehmerzahlen für den Fünf-Kilometer- sowie Zehn-Kilometer-Lauf jeweils auf 500 beschränkt sind, werden die Startnummern schnell vergeben sein. Für Schüler (Jahrgang 2005 und jünger) gibt es einen Schülerlauf über 1200 Meter , der beliebte Kinderlauf (2011 und jünger) führt wie immer über 500 Meter. „Leider sind wir dieses Jahr gleichzeitig mit dem Heidelberger Halbmarathon. Wir mussten aufgrund verschiedener Rahmenbedingungen und anderer Terminkollisionen dieses Datum wählen. Uns ist das Problem bewusst und es tut uns leid, dass nun einige Läufer der Region sich zwischen den beiden Veranstaltungen entscheiden müssen“, lautet die Erklärung des Orgateams auf der Homepage.

Zeitplan für den Spargellauf 9.45 Uhr: Kinderlauf 500 m (Jahrgang 2011 und jünger), 2 Euro. 10 Uhr: Schülerlauf 1200 m (Jahrgang 2005 und jünger), 5 Euro. 10.15 Uhr: Start 5 km, 7 Euro. 10.30 Uhr: Start 10 km, 9 Euro. bs

Neben den Einzelstarts über fünf und zehn Kilometer gibt es wieder eine Teamwertung für die Fünf-Kilometer-Läufer: Drei Teilnehmer starten gemeinsam und gleichzeitig. Die Zeiten werden addiert. Die Finisher-T-Shirts – dieses Jahr in der Neonfarbe „Electric Green“ – können für 12 Euro bei der Anmeldung bestellt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. bs