Schritt in digitale Zukunft

Anzeige

Der Gemeinderat war einstimmig für den Beitritt des für Schwetzingen zuständigen Zweckverbands Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zur Datenzentrale Baden-Württemberg zu. Der Landtag hatte Ende Februar das Gesetz über die Zusammenarbeit bei der automatisierten Datenverarbeitung für den KIVBF, den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) und den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) beschlossen.

Ab 1. Juli werde der gemeinsame IT-Dienstleister Iteos dem kommunalen Datenverarbeitungsverbund eine neue zukunftsfähige Struktur geben, heißt es im Beschlussvorschlag. Der KIVBF hält nach der Fusion 44 Prozent Stammkapital an Iteos. Nachschusspflichten sind ausgeschlossen. Ziel des Beitritts der Zweckverbände und der Fusion zum Gesamtzweckverband sei „der Erhalt einer wettbewerbs- und zukunftsfähigen kommunalen IT in Baden-Württemberg“, lautet die Erläuterung. Die Kooperation zwischen dem Land und den Kommunen im Bereich der Informationstechnik sei „wesentlich für den Ausbau einer bürgerfreundlichen digitalisierten Verwaltung“.

Außerplanmäßige Ausgabe

Ohne Gegenstimme genehmigte der Gemeinderat die außerplanmäßige Ausgabe von 55 400 Euro für den Verlustausgleich des Jahresabschlusses 2016 des Eigenbetriebs Bellamar. Seit 1. Januar 2014 ist die Dienstanweisung zur Einhaltung des Haushaltsplans und zum Verfahren bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Kraft.