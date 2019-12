Schüler decken „Mordanschlag“ auf

Das Klassenzimmer der 8b des Privatgymnasiums strotzt vor bunten Farben. Nicht etwa, weil die Schüler schon ihre Weihnachtsdekoration aufgebaut haben, sondern weil sie fleißig an ihrem eigenen Roman arbeiten. Den „Plot“, also die Handlung, haben sie an Plakaten aufgedröselt, die an der Wand des Klassenraums hängen und in verschiedenfarbigen Kärtchen die Details der Kapitel

...