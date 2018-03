Anzeige

Die Auftragsbücher sind voll – „deshalb müssen wir den Kunden mittlerweile längere Lieferzeiten zumuten, weil wir an unserer Kapazitätsgrenze sind.“ So beschrieb Matthias Stech, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Axmann Technologie AG die momentane konjunkturelle Lage seines Unternehmens.

Thomas Edinger Schulleiter der Ehrhart-Schott-Schule (ESSS) fand mit 24 Schülern der Abschlussklasse der Maschinenbautechniker-Schule und zwei Kollegen den Weg zum Sondermaschinenspezialisten an den Hauptstandort des Unternehmens nach Sinsheim, welches schon lange mit der ESSS verbunden ist.

Zunächst stellte Matthias Stech sein Unternehmen sowie die Technik vor: Axmann produziert Komplettlösungen in den Produktionsfeldern Montageanlagen, Mess- und Prüfanlagen sowie Roboter- und Handlingsysteme. Die Produkte werden zum größten Teil im deutschsprachigen Raum in erster Linie in der Automobilzulieferindustrie eingesetzt. Durch die Reputation, die das mittelständische Unternehmen genießt, werden jedoch kontinuierlich neue Geschäftsfelder erschlossen.