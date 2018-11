Schüler stellen Konzept vor

„Ich war überrascht und beeindruckt, wie sicher und souverän die Schüler das PerLen-Konzept (persönliche Lernerfahrung) und ihre eigenen Fach-PerLen erklärt haben!“ „Mich hat berührt, als die Schülerin so authentisch erläuterte, warum das gelbe Blatt, auf dem die Lernreise aufgeschrieben wird, so wichtig für sie ist.“ Dies sind nur zwei von vielen positiven Rückmeldungen, die die elf Schüler aus der 7. und 8. Klasse der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule (KFS) aus Schwetzingen für das Vorstellen des Konzepts von den Workshop-Teilnehmern im Mannheimer Rosengarten erhielten.

Zusammen mit Rüdiger Iwan, dem Entwickler des PerLen-Konzepts, und Christian De Maria, dem verantwortlichen Lehrer an der KFS, hatte die „PerLen-Gang“ das Konzept auf dem Bildungsgipfel vorgestellt. Nach einer zwanzigminütigen Einführung von Rüdiger Iwan, in der die PerLe als Leistungsnachweis vorgestellt wurde, durften die elf Schimperianer den Teilnehmern ihre Kenntnisse vermitteln.

Anhand ihrer im Unterricht gestalteten Lernbelege erklärten sie, wie eine PerLe entsteht und welchen Nutzen sie als Schüler davon haben. Dafür saßen die Schüler alleine mit drei bis vier Erwachsenen an einem Tisch, führten diese durch das Gespräch und beantworteten Fragen. Nach einem ersten viertelstündigen Durchgang durften sich die Teilnehmer zu einem anderen Schüler setzen, um auch mit diesem ins Gespräch zu kommen.

Hospitanten melden sich

In den anschließenden Rückmelderunden erhielten die Schüler sehr viel Lob für ihre gekonnten Präsentationen, und es gab Anfragen für Hospitationen an der Schimper-Schule. Die Schlussviertelstunde war Fragen der Teilnehmer an Rüdiger Iwan zu seinem Konzept vorbehalten. Mit einer Abschlussrunde der Schüler, in der sie ihre Eindrücke beschrieben, und einem Erinnerungsfoto vor dem Rosengarten beschloss die „PerLen-Gang“ ihren erfolgreichen Ausflug in die Welt innovativer Bildungsschaffenden. zg

