Schülkes Luftfahrrad fliegt nach Amberg

Björn Schülke (51) studierte an der Kunsthochschule für Medien Köln und hat ein Diplom in Fotografie- und Filmdesign. In rund 15 Solo- und 50 Gruppenausstellungen waren Schülkes Skulpturen bereits weltweit zu sehen: Brüssel, Seoul, Eindhoven, New York, Beijing, Istanbul, Dublin, Kassel, St. Petersburg, London und Madrid sind neben Köln nur einige Stationen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 01.08.2018