„Schulabgänger sollten sich frühzeitig Gedanken machen“

„Die gute Lage am Heidelberger Arbeitsmarkt hält weiterhin an“ so Wolfgang Heckmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Heidelberger Arbeitsagentur. „Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen ist auch im April wieder leicht zurückgegangen“, freut sich Heckmann in einer Pressemitteilung.

„Zurzeit machen viele Schüler ihren Abschluss und müssen bald Entscheidungen zu ihrem Berufsweg treffen. Der Ausbildungsmarkt ist gut und ich empfehle den jungen Menschen sich frühzeitig Gedanken zum Berufseinstieg zu machen und nicht bis zum letzten Moment zu warten. Unsere Berufsberater unterstützen dabei den passenden Beruf und Ausbildungsplatz zu finden und zeigen auch passend dazu Perspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf“, empfiehlt Heckmann. Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Schwetzingen hat sich von März auf April um 59 auf 2415 Personen verringert, so die Pressemitteilung. Das waren 222 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im April 3,8 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 4,2 Prozent. Dabei meldeten sich 638 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 138 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 698 Personen ihre Arbeitslosigkeit (ein Minus von 140 Personen).

Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2809 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 349 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 2851 Abmeldungen von Arbeitslosen (ein Minus von 304 Personen).